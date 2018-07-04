В Харькове на одной из станции метро мужчина разлил опасное вещество

В подземном переходе на станции метро "Победа" в Харькове мужчина разбил колбу с неизвестным веществом. По словам помощника руководителя Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, спасателей на место происшествия вызвал сам мужчина, пишет Громадське радио.

"Он сказал, что обнаружил прозрачную емкость, похоже, что там находилась ртуть и он нес ее сдать в лабораторию. Предварительно количество ртути - до 20 граммов. Туда были направлены наши подразделения химиков-дозиметристов, также еще одно отделение на экоцистерне. За сорок минут было полностью ликвидировано загрязнение окружающей среды и воздуха в данном закрытом помещении. За медицинской помощью никто не обращался", - рассказал Лупандин.

Также он отметил, что во время происшествия у входа на станцию "Победа", где было разлито вещество, дежурили правоохранители и пускали людей через другой вход.