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Весь лифт в крови: в Киеве жестоко убили пенсионерку

14:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве на Теремках в лифте нашли изувеченный труп женщины.

Во вторник, 3 июля, в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 41, обнаружили труп женщины.

Тело нашли в лифте на 8 этаже. По словам полицейских, жители подъезда обнаружили тело женщины без признаков жизни, передает "Информатор".

Весь лифт был залит кровью. Погибшей оказалась жительница этого подъезда, 1952 года рождения. По предварительной информации, погибшей нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком.

Кровавые следы тянулись от подъезда за угол дома. В мусоропроводе был найден окровавленный кухонный нож.

Также полицейские обнаружили рукоятку молотка. Установлена личность подозреваемого, им оказался житель этого же подъезда, Танасийчук Александр Дмитриевич, 1977 года рождения, его разыскивают правоохранители.

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Мужчина имеет психические отклонения. Как сообщали СМИ, старшего сына экс-нардепа Александра Ржавского Дмитрия нашли мертвым. По словам отца, его убили после угроз.

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Новости Украины, Киев, Полиция, Происшествие, Убийство.
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