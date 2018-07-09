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В Полтавской области произошел взрыв

Полиция
15:42 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В полицию поступил вызов что в одном из сел Глобинского района произошел взрыв.

Взрыв произошел в Глобинском районе Полтавской области. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области.

"Сегодня около 10 утра на телефон "102" поступило сообщение от 51-летней жительницы одного из сел Глобинского района. Женщина сообщила, что возле ее двора произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Установлено, что около двора заявительницы 32-летний односельчанин бросил неизвестный предмет, похожий на гранату. В результате взрыва мужчина получил ранение ноги. Из посторонних лиц никто не пострадал.

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Сейчас специалисты-взрывотехники ГУНП в области устанавливают, какой именно предмет взорвался.

По данному факту в Глобинском отделе полиции проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Новости Украины, Взрыв, Глобинский район, Полиция, Полтавская область, Происшествие.
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