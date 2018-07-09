В Полтавской области произошел взрыв

Взрыв произошел в Глобинском районе Полтавской области. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области.

"Сегодня около 10 утра на телефон "102" поступило сообщение от 51-летней жительницы одного из сел Глобинского района. Женщина сообщила, что возле ее двора произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Установлено, что около двора заявительницы 32-летний односельчанин бросил неизвестный предмет, похожий на гранату. В результате взрыва мужчина получил ранение ноги. Из посторонних лиц никто не пострадал.

Сейчас специалисты-взрывотехники ГУНП в области устанавливают, какой именно предмет взорвался.

По данному факту в Глобинском отделе полиции проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.