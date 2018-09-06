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В Никополе задержали членов криминальной группировки "Белое братство"

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В Никополе задержали членов криминальной группировки "Белое братство"
04:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГУ НПУ

Новости Украины: В Никополе задержали 4-х членов криминальной группировки "Белое братство" и объявили подозрения сотрудникам местной полиции, которые покрывали ее членов.

Во время масштабной спецоперации в Никополе полицейские разоблачили деятельность криминальной группировки "Белое братство", на счету которой целая цепь особо тяжких преступлений, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сразу в нескольких регионах страны представители преступной организации совершали тяжкие преступления: убийства на заказ, рейдерские захваты, занимались шантажом и наркоторговлей.

"Бандформирование наладило изготовление и реализацию наркотических веществ и психотропных средств в особо крупных размерах и полностью контролировало этот бизнес…Преступная группа насчитывала более трех десятков человек. Кроме того злоумышленники имели большое количество оружия и налаженные связи с отдельными представителями правоохранительных органов"– говорится в сообщении на сайте Нацполиции в среду вечером.

Как выяснили правоохранители, лидером группировки оказался 43-летний житель Никополя. Мужчина монополизировал местный наркобизнес. При попытке поделить местный рынок сбыта наркотиков, у "Белого братства" возник конфликт, с другим криминальным авторитетом по кличке "Батя". Последнего члены братства расстреляли в своем автомобиле.

Кроме наркобизнеса участники "Белого братства" занимались рейдерскими захватами и рэкетом. Кроме того злоумышленники "принимали заказы" на убийства. Именно во время такого преступления летом 2018 лидера преступной организации и его доверенное лицо задержали работники житомирской полиции. Сейчас они находятся в СИЗО в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

"Крышевание" наркобизнеса обеспечивали местные полицейские "За непривлечение злоумышленников к ответственности отдельные сотрудники полиции Никополя ежемесячно получали от наркодельцов денежное вознаграждение. Задокументировано получение задержанным полицейскими 72 тысяч гривен в качестве взяток. Деньги передавал посредник - бывший сотрудник полиции" – сообщают в Нацполиции.

Как рассказали полицейские, "во время проведения совместной спецоперации работниками Департамента внутренней безопасности НПУ, Департамента защиты экономики, полка полиции особого назначения полиции Днепропетровщины и военной прокуратуры проведено 52 санкционированных обыски на территории Никополя. В результате обнаружено и изъято: метамфетамин, амфетамин, марихуану, кусты конопли, прекурсоры и принадлежности для изготовления наркотических веществ, мобильные телефоны, оргтехнику, денежные средства в разной валюте (гривны, доллары США, российские рубли), а также немало оружия и боеприпасов (граната РГД -5, подствольный гранатомет и граната к нему, противопехотная мина, автоматы, тротил, электродетонаторы, тротиловые шашки, патроны различного калибра, запчасти к пистолетам и автоматам)" – говорится в сообщении.

"Следователями военной прокуратуры Южного региона за систематическое вымогательство и получение неправомерной выгоды, совершенное группой лиц по предварительному сговору, объявлено подозрение двум сотрудникам полиции Никополя и их бывшему коллеге, который выступал в роли посредника при передаче денег. В порядке ст. 208 УПК Украины задержан и помещены в ИВС четыре члена «Белого братства», причастных к наркобизнесу" – подытожили в Нацполиции.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех участников преступной группировки, степени их вины и привлечения к уголовной ответственности.

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Новости Украины, Белое братство, Криминальная группировка, Никополь, Полиция.
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