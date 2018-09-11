День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 11.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко рассказала о встрече представителя ОБСЕ с украинскими заложниками
Геращенко рассказала о встрече представителя ОБСЕ с украинскими заложниками
Новости: В США почтили память жертв терактов 11 сентября
В США почтили память жертв терактов 11 сентября
Новости: Металлист 1925 нашел нового тренера, раскритиковав старого
Металлист 1925 нашел нового тренера, раскритиковав старого
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 14 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 14 серию онлайн (Видео)
X

В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке

В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке
21:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве сегодня вечером произошел взрыв и пожар на улице Гречко, 12.

В Киеве на улице Маршала Гречко в Подольском районе в многоэтажном доме произошел взрыв, от которого загорелись два этажа.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Взрыв и пожар в квартире в Киеве на Гречко 12, горят два этажа, на месте спасатели и скорые. Жителей эвакуировали", - говорится в сообщении.

Согласно информации, данные о пострадавших уточняются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Взрыв, Киев, Многоэтажка, Пожар.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Выбросы в Крыму: названы версии загрязнения воздуха На Ривненщине перевернувшаяся фура заблокировала трассу "Киев-Чоп" Кличко анонсировал возвращение горячей воды в Киев

Последние новости

Обвиняемый по "делу рюкзаков" признал вину и компенсирует 4,8 млн В Запорожье у мужчины обнаружили арсенал боеприпасов и оружия Специалисты дали нужный совет, который поможет снизить давление
Сегодня читают
01 Позитивного начала дня: забавные утренние анекдоты 11 сентября
02 Гроза и ветер: киевлян предупредили о надвигающейся буре
03 Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику
04 Гороскоп на сегодня, 11 сентября: все знаки Зодиака
05 Вратарь Словакии рассказал об ударе с пенальти Ярмоленко
Новости сегодня
22:31 Дуэт Beissoul & Einius выпустил совместный клип с украинцами (Видео)
22:23 Английский клуб может переманить Джона Терри у Спартака
22:13 В РФ говорят о намеченных с ЕС мерах против санкций США по Ирану
22:10 Экс-вратарь Карпат будет выступать в чемпионате Дании
22:07 Хорватия: страна с волшебными пейзажами и старинной архитектурой (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ООН: каждый девятый житель Земли голодает
ООН: каждый девятый житель Земли голодает
Новости: Переговоры по транзиту газа РФ через Украину стартуют завтра в Брюсселе
Переговоры по транзиту газа РФ через Украину стартуют завтра
Новости: Статистику подозреваемых НАБУ за август возглавляют судьи
Статистику подозреваемых НАБУ за август возглавляют судьи
Новости: Рекорд высокотемпературной сверхпроводимости был побит дважды
Рекорд высокотемпературной сверхпроводимости был побит дважды
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь