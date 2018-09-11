В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке

В Киеве на улице Маршала Гречко в Подольском районе в многоэтажном доме произошел взрыв, от которого загорелись два этажа.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Взрыв и пожар в квартире в Киеве на Гречко 12, горят два этажа, на месте спасатели и скорые. Жителей эвакуировали", - говорится в сообщении.

Согласно информации, данные о пострадавших уточняются.