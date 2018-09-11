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В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке
21:26 Сегодня Телеграф
Новости Украины: В Киеве сегодня вечером произошел взрыв и пожар на улице Гречко, 12.
В Киеве на улице Маршала Гречко в Подольском районе в многоэтажном доме произошел взрыв, от которого загорелись два этажа.
Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
"Взрыв и пожар в квартире в Киеве на Гречко 12, горят два этажа, на месте спасатели и скорые. Жителей эвакуировали", - говорится в сообщении.
Согласно информации, данные о пострадавших уточняются.
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