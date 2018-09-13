Из-за аварии в Киеве было заблокировано движение трамваев

В Киеве на улице Дегтяревской в результате столкновения двух автомобилей образовалась пробка из более чем десятка трамваев.

Согласно имеющейся информации, одним из участников ДТП стало такси Uber.

Позже пресс-служба КП "Киевпастранс" подтвердила факт ДТП, из-за которого с 19:35 было заблокировано движение трамваев маршрутов 14 и 15.

"С 19.35 заблокировано движение трамваев маршрутов 14, 15 по ул. Дегтяревская в направлении Контрактовой площади из-за ДТП между авто. На место направлены полиции", -отметила в КП.

Движение трамваев было возобновлено около 21.20.