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Из-за аварии в Киеве было заблокировано движение трамваев

Трамваи
02:31 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В столице из-за столкновения двух автомобилей почти на два часа было заблокировано движение трамваев №14 и 15.

В Киеве на улице Дегтяревской в результате столкновения двух автомобилей образовалась пробка из более чем десятка трамваев.

Согласно имеющейся информации, одним из участников ДТП стало такси Uber.

Позже пресс-служба КП "Киевпастранс" подтвердила факт ДТП, из-за которого с 19:35 было заблокировано движение трамваев маршрутов 14 и 15.

"С 19.35 заблокировано движение трамваев маршрутов 14, 15 по ул. Дегтяревская в направлении Контрактовой площади из-за ДТП между авто. На место направлены полиции", -отметила в КП.

Движение трамваев было возобновлено около 21.20.

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Новости Украины, Авария, Движение трамваев, ДТП, Киев, Пробка.
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