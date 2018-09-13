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Из-за аварии в Киеве было заблокировано движение трамваев
Новости Украины: В столице из-за столкновения двух автомобилей почти на два часа было заблокировано движение трамваев №14 и 15.
В Киеве на улице Дегтяревской в результате столкновения двух автомобилей образовалась пробка из более чем десятка трамваев.
Согласно имеющейся информации, одним из участников ДТП стало такси Uber.
Позже пресс-служба КП "Киевпастранс" подтвердила факт ДТП, из-за которого с 19:35 было заблокировано движение трамваев маршрутов 14 и 15.
"С 19.35 заблокировано движение трамваев маршрутов 14, 15 по ул. Дегтяревская в направлении Контрактовой площади из-за ДТП между авто. На место направлены полиции", -отметила в КП.
Движение трамваев было возобновлено около 21.20.
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