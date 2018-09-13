В Одессе задержан наркоторговец с арсеналом оружия (Видео)

Правоохранители установили причастность 32-летнего жителя Днепропетровской области к сбыту особо опасных наркотических средств и психотропных веществ на территории г. Одессы. Кроме того, по месту жительства злоумышленник хранил оружие и боеприпасы.