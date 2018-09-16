День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман обратился ко всем украинцам: Подходите, будем общаться
Гройсман обратился ко всем украинцам: Подходите, будем общаться
Новости: Украина увеличит ВМС в Азовском море
Украина увеличит ВМС в Азовском море
Новости: Ярмоленко отметился дебютным голом за Вест Хэм (Видео)
Ярмоленко отметился дебютным голом за Вест Хэм (Видео)
Новости: День отца 2018: красивые поздравления в стихах для любимых родителей
День отца 2018: красивые поздравления в стихах для любимых родителей
X

В Крыму временно отключат электроснабжение

ЛЭП
19:56 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В оккупированном Крыму предупредили об отключении света в течение пяти дней.

В селах Терновка и Родное под Севастополем будут отключать свет из-за проведения работ на Балаклавской ТЭС.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного правительства Севастополя, передает УНН.

Отмечается, что для безопасного проведения работ при подключении станции необходимо временное отключение воздушной линии ПС-14 и ПС-18.

По информации ведомства, ограничения вводятся на 17-21 сентября с 9.00 до 18.00.

При этом сообщается, что электроснабжение дошкольных учреждений в этих населенных пунктах будет обеспечено резервными источниками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Балаклавская ТЭС, Крым, Свет, Электроэнергия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Полицейский автомобиль сбил парня в Черновцах Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС Украинец пытался вывезти в Россию 21 кг марихуаны

Последние новости

Динамо вновь теряет очки в УПЛ Тина Кароль спела популярную песню Скрябина на концерте в честь его памяти Альварес согласен на третий бой с Головкиным
Сегодня читают
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
03 Ураган "Флоренс": Трамп объявил чрезвычайное положение
04 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
05 В связи с приближением тайфуна в Китае эвакуировали почти полмиллиона человек
Новости сегодня
20:01 Кейт Бланшетт шокировала поклонников необычным образом
19:54 Месси и Роналду могут стать одноклубниками
19:47 Назад в прошлое: редкие исторические снимки, от которых захватывает дух (Фото)
19:45 Супрун раскрыла всю правду о "суперфудах"
19:27 Принц Гарри и Меган Маркл очаровали публику трогательным снимком
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете на 2019 год
Госбюджет 2019: в Раде зарегистрирован проект закона
Новости: Омеляна вызвали на допрос
Омеляна вызвали на допрос
Новости: В Черкассах отпраздновали День города
В Черкассах отпраздновали День города
Новости: В Сети показали, какими были "Танцы со звездами" 10 лет назад
В Сети показали, какими были "Танцы со звездами" 10 лет назад
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь