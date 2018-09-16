Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4498012-v-kryimu-vremenno-otklyuchat-elektrosnabzhenie.html
В Крыму временно отключат электроснабжение
19:56 Сегодня Телеграф
Новости Украины: В оккупированном Крыму предупредили об отключении света в течение пяти дней.
В селах Терновка и Родное под Севастополем будут отключать свет из-за проведения работ на Балаклавской ТЭС.
Об этом сообщает пресс-служба оккупационного правительства Севастополя, передает УНН.
Отмечается, что для безопасного проведения работ при подключении станции необходимо временное отключение воздушной линии ПС-14 и ПС-18.
По информации ведомства, ограничения вводятся на 17-21 сентября с 9.00 до 18.00.
При этом сообщается, что электроснабжение дошкольных учреждений в этих населенных пунктах будет обеспечено резервными источниками.
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