В Крыму временно отключат электроснабжение

В селах Терновка и Родное под Севастополем будут отключать свет из-за проведения работ на Балаклавской ТЭС.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного правительства Севастополя, передает УНН.

Отмечается, что для безопасного проведения работ при подключении станции необходимо временное отключение воздушной линии ПС-14 и ПС-18.

По информации ведомства, ограничения вводятся на 17-21 сентября с 9.00 до 18.00.

При этом сообщается, что электроснабжение дошкольных учреждений в этих населенных пунктах будет обеспечено резервными источниками.