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В Мариуполе у маршрутки оторвалось колесо, травмирован ребенок

ДТП в Мариуполе: оторвалось кол колесо маршрутки
22:05 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Приморском районе Мариуполя у маршрутного автобуса оторвалось колесо, травмировавшее девочку на тротуаре.

Вчера вечером, около 17 часов в Приморском районе Мариуполя во время движения в маршрутного автобуса оторвалось колесо.

В этот момент по тротуару шли две девочки, одна из которых в результате этого травмировалась. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области, передает УНН.

"Родственники девочки, которая пришла заплаканная домой и рассказала о случившемся, сообщили полиции и врачей. В результате ребенка 2008 года рождения госпитализировали в областную больницу, а патрульные начали розыск водителя маршрутки", - говорится в сообщении.

Водителем маршрутки оказался 59-летний местный житель.

"По словам водителя, он сразу бросился на помощь ребенку, однако девочка заявила, что пойдет домой и в помощи не нуждается. Поэтому он решил не сообщать медикам и в полицию о случившемся и поехал на СТО", - указано в отчете патрульной полиции Донецкой области

Мужчина сразу признался в своей причастности. Данные по этому факту внесены в единый реестр досудебных расследований.

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Новости Украины, Донецкая область, ДТП, Мариуполь, Патрульная полиция, Полиция.
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