Ночью в Черновцах дотла сгорела маршрутка

Попытки быстро потушить пожар в автомобиле не дали никакого результата. В ночь на 30 сентября в Черновцах посреди улицы загорелся маршрутный микроавтобус.

Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях. По их словам, маршрутка выгорела дотла, попытки потушить ее не дали никакого результата.