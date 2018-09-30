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Ночью в Черновцах дотла сгорела маршрутка
10:28 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Возгорание маршрутки произошел в Черновцах около двух ночи на улице Стасюка, 5А.
Попытки быстро потушить пожар в автомобиле не дали никакого результата. В ночь на 30 сентября в Черновцах посреди улицы загорелся маршрутный микроавтобус.
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Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях. По их словам, маршрутка выгорела дотла, попытки потушить ее не дали никакого результата.
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