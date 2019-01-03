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Супрун на один день получила 5 повесток в суд

Супрун на один день получила 5 повесток в суд
14:14 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Твиттер

Новости Украины: Ульяна Супрун получила сразу 5 повесток в Печерский суд.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун получила повестки в Печерский суд столицы.

Об этом Супрун сообщила в Twitter.

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"Только что получила 5 повесток в Печерский суд на 03.01.2019 на рассмотрение дел по админправонарушениям. 4 повестки от 04.12.2018 и 1 от 19.12.2018 года", - говорится в сообщении.

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Киев, Минздрав, Суд, Печерский суд, Ульяна Супрун.
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