Супрун на один день получила 5 повесток в суд

Новости Украины: Ульяна Супрун получила сразу 5 повесток в Печерский суд.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун получила повестки в Печерский суд столицы.

Об этом Супрун сообщила в Twitter.

Щойно отримала 5 повісток в Печерський суд на 03.01.2019 на розгляд справ щодо адмінправопорушень. 4 повістки від 04.12.2018 і 1 від 19.12.2018. По номерах на конвертах можна відслідкувати що вони були відправлені 29.12.2018. Хтось дуже не хоче, щоб @MoH_Ukraine з’явилось на суд. pic.twitter.com/xAlLqBw4zK — Уляна Супрун (@usuprun) 2 января 2019 г.

"Только что получила 5 повесток в Печерский суд на 03.01.2019 на рассмотрение дел по админправонарушениям. 4 повестки от 04.12.2018 и 1 от 19.12.2018 года", - говорится в сообщении.