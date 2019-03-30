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Суббота, 30.03.2019

В Хмельницкой области в снег по дороге бегал страус (Видео)

В селе Крупец в Славутском районе Хмельницкой области по дороге бегал страус. Фото и видео очевидцы опубликовали в Facebook. На кадрах видно, как страус бегает по дороге, вынуждая водителей тормозить. На улице тем временем идет снег. Позже появляется какой-то мужчина, который пытается прогнать страуса с дороги. Неизвестно, является ли он хозяином птицы.
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук
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Хмельницкая область, Видео, Снег, Крупец, Страус на дороге.
11:28 Сегодня Телеграф
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