В Хмельницкой области в снег по дороге бегал страус (Видео)

В селе Крупец в Славутском районе Хмельницкой области по дороге бегал страус. Фото и видео очевидцы опубликовали в Facebook. На кадрах видно, как страус бегает по дороге, вынуждая водителей тормозить. На улице тем временем идет снег. Позже появляется какой-то мужчина, который пытается прогнать страуса с дороги. Неизвестно, является ли он хозяином птицы.