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ГСЧС: в Винницкой области обезвредили четыре боеприпаса времен Второй мировой

ГСЧС: в Винницкой области обезвредили четыре боеприпаса времен Второй мировой
00:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В ГСЧС сообщили, что уничтожение запланировано на 11 марта.

Специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в Винницкой области уничтожили 10 марта боеприпасы времен Второй мировой войны, найденные за пределами с.Скарженцы Хмельницкого района и с.Стадница Винницкого района.

"10 марта группой пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области уничтожено четыре артснаряда калибром 76 мм времен Второй мировой войны, были обнаружены накануне за пределами с.Скарженцы Хмельницкого района и с.Стадница Винницкого района", - сообщается на сайте ГСЧС.

В пресс-службе ведомства также отметили, что при дополнительном обследовании территории в с.Скарженци Хмельницкого района пиротехники обнаружили еще 14 артснарядов калибром 76 мм.

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Винницкая область, Вторая мировая война, ГСЧС, Боеприпаса.
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