На Пасху Житомирскую область завалило огромным градом (Видео)

На Житомирщине, в Коростенском районе, в пасхальное воскресенье, 28 апреля, выпал огромный град. Очевидцы непогоды выложили видео в Youtube. По словам свидетелей, местами градом буквально завалило. Движение по отдельным дорогам района было очень затруднено из-за плохой видимости. Чтобы переждать непогоду и не попасть в аварии, водители останавливались на обочине дорог.