Зеленский планирует развивать медицинский туризм в Украине

Новости Украины: Владимир Зеленский примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу посетит Львовскую область с рабочей поездкой.

"Глава государства примет участие в совещании относительно развития медицинского туризма в Украине", - сообщила пресс-служба Зеленского в субботу.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский будет в Трускавце (Львовская обл.), где проходят тренинги избранных народными депутатами представителей партии "Слуга народа".

Депутаты от "Слуги народа" с 29 июля по 4 августа проходят интенсивные обучающие курсы в Трускавце. Их обучают 22 инструктора и 12 модераторов.