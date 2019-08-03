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Суббота, 03.08.2019
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Зеленский планирует развивать медицинский туризм в Украине

Зеленский планирует развивать медицинский туризм в Украине
11:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Владимир Зеленский примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу посетит Львовскую область с рабочей поездкой.

"Глава государства примет участие в совещании относительно развития медицинского туризма в Украине", - сообщила пресс-служба Зеленского в субботу.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский будет в Трускавце (Львовская обл.), где проходят тренинги избранных народными депутатами представителей партии "Слуга народа".

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Депутаты от "Слуги народа" с 29 июля по 4 августа проходят интенсивные обучающие курсы в Трускавце. Их обучают 22 инструктора и 12 модераторов.

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Львовская область, Трускавец, Владимир Зеленский.
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