Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Порошенко и Волкер встретились: что обсуждали
Порошенко и Волкер встретились: что обсуждали
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Усик рвется в кино: боксер воссоздал сцену из фильма "Рокки" (Видео)
Усик рвется в кино: боксер воссоздал сцену из фильма "Рокки" (Видео)
Блейк Лайвли - 32: интересные факты из жизни знаменитой актрисы Голливуда
Блейк Лайвли - 32: интересные факты из жизни знаменитой актрисы Голливуда

Джонсон назвал положительные тенденции Brexit со сделкой

Джонсон назвал положительные тенденции Brexit со сделкой
15:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Британский премьер заявил о положительных тенденциях на пути выхода страны из ЕС со сделкой.

Положительные признаки для выхода Великобритании из ЕС со сделкой появились в последние дни, сообщил в воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Отсутствие или наличие соглашения полностью зависит от наших друзей. Наши партнеры в ЕС и я полагаем, что в последние несколько дней нам удалось достичь достаточно много успехов, - сказал Джонсон. - Я полагаю, в настоящий момент существует шанс на то, что у нас будет соглашение, но для того, чтобы получить соглашение, мы должны быть готовы к выходу (из ЕС - ред.) без него".

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

"Страховочный план", или "бэкстоп", направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Борис Джонсон, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Притула прокомментировал аварию с участием его тещи
02 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
03 Гороскоп на завтра, 25 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Мода 2019: осенние туники для настоящих модниц
05 Откровенная фотосессия Даши Астафьевой изумила фанатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саммит G7: что на повестке дня 25 августа
Саммит G7: что на повестке дня 25 августа
Пока искали первый потеряли второй: Израиль лишился двух беспилотников
Пока искали первый потеряли второй: Израиль лишился двух беспилотников
Адская жара и редкие дожди: прогноз погоды на 25-26 августа
Жара и редкие дожди: прогноз погоды
&quot;Огромная честь&quot;: Алан Бадоев поделился впечатлениями от &quot;Шествия достоинства&quot;
"Огромная честь": Алан Бадоев поделился впечатлениями от "Шествия достоинства"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь