Кличко обозначил главных соперников на будущих выборах мэра Киева

Новости Украины:Мэр Киева подчеркнул, что на выборах борется не с теми или другими лицами, а с вызовами, стоящими перед Киевом.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал своими главными соперниками "те вызовы, которые стоят перед Киевом".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Отвечая на вопрос, кто, по его мнению, является для него более сложным соперником на предстоящих выборах: народный депутат, бывший генеральный директор телеканала 1 + 1 Александр Ткаченко или руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, мэр Киева подчеркнул, что борется не с теми или другими лицами, а с вызовами, стоящими перед Киевом", - отмечается в сообщении.

По словам Кличко, самый большой вызов для него - это заброшенная инфраструктура, в которую не вкладывали средства на протяжении десятилетий; до сих пор недостаточное количество детских садов и школ. Это и трубы, которые рвет с началом отопительного сезона. Дороги и развязки, которые надо ремонтировать и строить, чтобы люди не стояли часами в пробках.

"Вот это - вызовы, вот это - соперники! И я работаю, чтобы их преодолеть", - подчеркнул Кличко.

Напомним, 19 сентября мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде относительно роспуска Киевсовета 8 созыва и назначении досрочных выборов в Киеве.