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Подстрелил товарища: детали происшествия на Житомирщине

Подстрелил товарища: детали происшествия на Житомирщине
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Житомирской области 15-летний подросток подстрелил 13-летнего товарища.

В Житомирской области полиция расследует обстоятельства, при которых 15-летний подросток подстрелил своего 13-летнего товарища.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, 13 октября в полицию поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение Житомирской областной детской больницы 13-летнего парня.

Предварительный диагноз - "пневмострельное ранение левого глаза".

Во время установления обстоятельств полицейские выяснили, что в селе Кремно Лугинского района во время детских шалостей 15-летний подросток случайно попал 13-летнему товарищу в лицо из пневматической винтовки своего дяди.

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В результате парень получил тяжелое ранение левого глаза. Медики провели парню оперативное вмешательство и оказывают необходимую помощь.

Полицейские начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Винтовка изъята. Проводятся другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

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Житомирская область, Нацполиция.
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