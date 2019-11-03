ДТП на Тернопольщине: движение на трассе уже возобновили

Новости Украины:Движение на трассе М-19, заблокированное из-за ДТП, возобновлено.

В Тернопольской области возобновлено движение транспорта на трассе М-19, ранее перекрытое в результате ДТП с перевернувшимся грузовиком.

Об этом патрульная полиция сообщила в Facebook.

"Движение по автодороге М-19 (Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече) полностью возобновлено. К счастью, в дорожной аварии никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что на 35-летнего водителя грузовика инспекторы составили протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, что привели к ДТП).

Известно, что сегодня утром вблизи с. Кровинка Теребовлянского района Тернопольской области перевернувшийся грузовик полностью заблокировал движение транспорта на трассе М-19.