У Зеленского показали, как депутаты наблюдали за разведением войск в Золотом (Видео)

Визит в Золотое депутаты назвали мониторинговой миссией. По словам главы комитета Александра Завитневича, в Золотом депутаты наблюдали за разведением войск. "Увидели, что все это осуществилось", - сказал он. Завитневич также сказал, что жители Золотого якобы очень довольны разведением войск.