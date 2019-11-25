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На Донбассе боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ

На Донбассе боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ
07:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы семь раз нарушили режим прекращения огня.

В воскресенье, 24 ноября, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщает пресс-центр ООС.

"Вчера, 24 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сводке на странице пресс-центра в соцсети Facebook в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял Тарамчук и Березовое - из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, вблизи Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, дважды у Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

День в ООС: боевики продолжают использовать запрещенное оружие

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского зафиксировали вражеский огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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