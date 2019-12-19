В Харькове появилось "Звездное небо" за 18 млн грн (Видео)

На центральной улице Харькова Сумской открыли новогоднюю инсталляцию "Звездное небо". Об этом сообщает Vgorode.kh. Как сообщал ранее Харьковский антикоррупционный центр, монтаж украшения на главной улице обошелся городу в почти 18 млн гривень.