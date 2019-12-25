Ситуация на Донбассе: украинский военнослужащий получил ранение

Новости Украины:На Донбассе вследствие обстрелов боевиков ранен украинский военнослужащий.

На Донбассе с начала суток подконтрольные России боевики дважды обстреляли позиции украинских военных, один военнослужащий был ранен.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравар.

"По состоянию на 12.00 были зафиксированы два случая нарушения огня со стороны российско-оккупационных войск. Сразу после полуночи в течение тридцати минут противник вел огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Крымского. Начиная с 11.25 по направлению населенного пункта Старомихайловка из ручных бронетанковых гранатометов противник обстреливал позиции украинских защитников неподалеку Красногоровки", - сказал он.

Шаравар отметил, что в результате вражеского обстрела один украинский защитник был ранен.

"Воин доставлен в военный мобильный госпиталь, состояние его здоровья удовлетворительное", - добавил пресс-секретарь.