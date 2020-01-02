Выборы в Австрии: Курц договорился с "Зелеными" о формировании коалиции

Новости Украины:В Австрии партия Курца и "Зеленые" договорились о коалиционном правительстве.

Правоцентристская "Австрийская народная партия (ÖVP) и левоцентристская партия "Зеленые" договорились о формировании первой в истории страны правительственной коалиции между этими двумя политическими силами.

Об успешном завершении коалиционных переговоров объявил в среду вечером лидер ÖVP Себастьян Курц на совместной с главой "Зеленых" Вернером Коглером пресс-конференции.

"Я рад сообщить, что нам удалось достичь взаимопонимания, осуществив содержательный прорыв. В течение ночи наши команды еще прояснят и согласуют некоторые моменты в правительственной программе, чтобы завтра после обеда мы смогли ее презентовать", - заявил Курц.

По его словам, коалиционные переговоры были непростыми, поскольку программы обеих партий очень отличаются по содержанию. Однако в ходе дискуссий удалось достичь "потрясающего результата", когда "было объединено лучшее".

"Нам удалось – как Народной партии, так и "Зеленым" – соблюсти главные предвыборные обещания... Это возможно – уменьшить налоговую нагрузку и одновременно "экологизировать" налоговую систему. Также возможно защищать климат и границы заодно. В программе будут мероприятия по уменьшению налоговой нагрузки - как и меры борьбы с нелегальной миграцией и политическим исламом", - отметил Курц.

В четверг, 2 января, о результатах коалиционных переговоров проинформируют президента Австрии Александера Ван дер Беллена, после чего состоится официальная презентация состава Совета министров и правительственной программы.

На пятницу, 3 января, запланировано заседание руководства обеих партий. Днем позже состоится федеральный конгресс "Зеленых", на котором должен быть одобрен коалиционный пакт с ÖVP.

После этого, ориентировочно 7 января, может состояться приведение к присяге новых министров и представление состава правительства в Национальном совете (нижней палате парламента).

В результате формирования коалиционного правительства федеральным канцлером станет Себастьян Курц, вице-канцлером – Вернер Коглер. По информации австрийских СМИ, ÖVP будет представлена в кабинете 11 членами – собственно федеральным канцлером и 10 министрами. "Зеленые" получили право определить четырех членов правительства (включая вице-канцлера). Также каждая из партий номинирует по одному государственному секретарю.