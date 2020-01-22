Скачать
Среда, 22.01.2020
Визит Зеленского в Израиль: в ОП не исключили встречи президента с Путиным
Визит Зеленского в Израиль: в ОП не исключили встречи президента с Путиным
Совет ассоциации Украина-ЕС: кто возглавит украинскую делегацию
Совет ассоциации Украина-ЕС: кто возглавит украинскую делегацию
Экс-тренер Кличко рассказал правду о спарринге Владимира с Уайлдером
Экс-тренер Кличко рассказал правду о спарринге Владимира с Уайлдером
"ЛитАкцент года - 2019": победители премии
"ЛитАкцент года - 2019": победители премии

В Центре Киева народный депутат устроил драку с посетителем (Видео)

В Центре Киева народный депутат устроил драку с посетителем (Видео)
16:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В полицию Киева

В центре Киева произошла драка между народным депутатом и посетителем одного из столичного ресторанов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как сообщает пресс-служба, народный депутат подал заявление о нанесении ему телесных повреждений. На место события выехал экипаж патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

В настоящий момент полиция устанавливает место нахождение второго участника драки, который покинул место происшествия на авто.

Смотрел на голые мужские ягодицы: чем Кива занимается в Раде (Видео)

В сети появилось видео, на котором видно момент драки. На опубликованных кадрах видно, как народный депутат, похожий на Илью Киву, нардепа от ОПЗЖ, сидит за столиком. Через некоторое время он подходит к мужчине. Между ними завязывается разговор, в ходе которого нардеп наносит собеседнику удар голов. Мужчина наносит удар в ответ. 

В полиции данную информацию не комментируют.

Напомним, Илья Кива пришел в Раду в образе Джокера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Драка, Илья Кива, Нацполиция, Полиция Киева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком
02 Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
03 Врачи назвали целебные свойства помело
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 23 января
05 Загороднюк назвал главную причину отказа Украины от полного разведения сил
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине готовят новый выпуск еврооблигаций
В Украине готовят новый выпуск еврооблигаций
Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
Зима вернулась: прогноз погоды на ближайшие дни
&quot;Я намеренно отменил поездку в Швейцарию&quot;: Порошенко собирается прийти в ГБР
Порошенко собирается прийти в ГБР
Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200 (Видео)
Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200 (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь