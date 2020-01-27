Брошенный своими умирать: ВСУ захватили раненного диверсанта ОРДО

Новости Украины:Группа разведчиков на Донбассе захватила в плен боевика российско-оккупационных войск.

Сегодня группа разведчиков на Донбассе захватила в плен боевика российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что у задержанного, 1991 года рождения, был изъят военный билет так называемой "ДНР", что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящим в состав российско-оккупационных войск.

По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было раскрытие позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил.

"Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии разграничения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же российскими оккупантами. Другие члены вражеской ДРГ бросили раненного и вернулись на свои позиции", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь.

"Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания о преступных действиях российской оккупационной администрации", - добавили в штабе.