Из-за угрозы распространения коронавируса в Одессе оцепили промрынок

Новости Украины:Промрынок в Одесской области взят под особый контроль из-за возможного распространения коронавируса.

В Одесской области в связи с возможным распространением опасного коронавируса популярный промтоварный рынок "7-й километр", на котором работает много граждан Китая, взят под особый контроль.

Об этом стало известно сегодня во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Оно состоялось под председательством заместителя главы Одесской ОГА Дениса Ванаша.

Как отметила и. о. руководителя департамента охраны здоровья областной государственной администрации Оксана Рокунец-Сорочан, специалисты разработали комплексный план превентивных мер, которые касаются всех международных пунктов пропуска, мест массового скопления людей, и в частности они касаются промрынка "7-й километр", расположенного в пригороде Одессы.

По словам представителя Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области Лидии Степановой, администрации рынка рекомендовано оперативно разработать план профилактических мероприятий с целью заблаговременного выявления возможных инфицированных или людей с подозрением на инфицирование.

По мнению специалистов, в частности, необходимо предусмотреть выделение отдельного помещения, в которое можно будет помещать выявленных больных до транспортировки в медицинское учреждение.

Кроме того, по итогам совещания, ректорам всех местных вузов рекомендовано составить списки студентов, прибывших из Китая в Украину.

"Рекомендовано сформировать списки этих студентов и обеспечить их ежедневный медицинский осмотр. В частности, всех прибывших из Китая, начиная с 1 января", - сказал Ванаш.

По словам Степановой, специалисты регионального главка Госпотребслужбы проанализировали все пути прибытия граждан из Китая в Одесский регион.

В связи с этим, в международном аэропорту "Одесса" обеспечен круглосуточный медицинский осмотр указанной группы граждан, которым замеряется температура тела бесконтактными приборами. Всех прибывающих из стран риска регистрируют для обеспечения дальнейшего медицинского наблюдения, как в Одесской области, так и на территории всей Украины (если из Одессы они отправились в другой город).

Кроме того, обеспечено круглосуточное наблюдение в 6 морских портах, расположенных в регионе, через которые также может быть "завезен" вирус.

Как отметила Степанова, с 24 января таким образом проверено 68 граждан Китая и 28 граждан Украины и других стран, которые находились на территории Китая с декабря 2019 года.

На данный момент людей в регионе, зараженных коронавирусом, не выявлено.

Акцентировалось, что сотрудники всех соответствующих ведомств, работающих на госгранице (пограничники, таможня и пр.) должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Необходимо, чтоб были в достатке антисептики, бактериальные излучатели и тепловизоры. Это должно быть в аэропорту, портах, местах массового скопления людей, в медучреждениях, а также на крупнейшем рынке "7-й километр", — подчеркнул Ванаш.

Отмечалось, что в качестве средства индивидуальной защиты применяются респираторы определенной модификации (Н-95, Н-98), которых обеспечивают защиту от инфекции в течение 8 часов, после чего подлежат утилизации.

Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Случаи обнаружения коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.