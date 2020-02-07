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В Харькове задержали подозреваемого в изнасиловании подростка

В Харькове задержали подозреваемого в изнасиловании подростка
01:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Харькове задержан мужчина по подозрению в изнасиловании 14-летнего подростка.

Полиция задержала 45-летнего харьковчанина по подозрению в изнасиловании 14-летнего подростка.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего поступило в Основянский ОП города в четверг в 14:30.

"Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

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Задержанному готовится подозрение по ч.3 ст.152 (изнасилование) УК Украины.

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Харьков, Полиция, ГУНПУ.
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