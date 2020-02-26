"Все на проверку": В "Борисполе" усилили меры предосторожности из-за коронавируса

Новости Украины:В "Борисполе" начали проверку всех пассажиров, в связи с распространением коронавируса.

В Международном аэропорту "Борисполь" температурный скрининг из-за распространения нового коронавируса в мире начали осуществлять у пассажиров со всех рейсов.

Об этом сообщила начальник службы по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.

"Все рейсы проверяют на наличие температуры у пассажиров. Проверяют пограничники. Именно они ввели этот порядок, кажется, с вчера, не знаю точно из какого рейса, но они это начали делать", - сказала Татьяна Ярош, отвечая на вопрос, на каких рейсах осуществляется температурный скрининг из-за распространения нового коронавируса.

Как сообщалось ранее, в Жулянах пассажиров рейса из Италии из-за нового коронавируса начали проверять пограничники.