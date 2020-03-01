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В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус бежала из больницы

В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус бежала из больницы
12:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В оккупированном РФ Крыму женщина с подозрением на COVID-19 сбежала из больницы.

В оккупированном Россией Севастополе женщина с подозрением на коронавирус COVID-19 сбежала из больницу, ее объявили в розыск.

Как сообщает Telegram-канал Mash, женщину доставили в инфекционную клинику с подозрением на заболевание. Во время проведения обследования женщина обмолвилась соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область. Вскоре она пропала, не долечившись и никого не предупредив.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавирус в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого". 

Подозрение на коронавирус: более 30 граждан Армении изолировали

По состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. 2978 больных погибли.

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Украина, Крым, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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