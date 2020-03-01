В Украине стартует "Большое строительство"

Новости Украины:На строительство дорог правительство планирует выделить 75 миллиардов гривень.

С 1 марта в Украине стартует программа "Большое строительство". Она подразумевает капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, во всех уголках Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В рамках проекта, в течении года, в стране должно быть реализовано 206 проектов. Финансирование проектов будет осуществляться с Государственного фонда регионального развития. Распределять деньги будет профильное министерство.

В пресс-службе Кабмина заявили, что в рамках программы "Большое строительство", в этом году в Украине должно появиться 100 школ, 100 детских садиков и 100 стадионов.

Кроме этого, программа предусматривает ремонт и строительство 4000 километров дорог по всей Украине. В правительстве говорят, что закончены подготовительные работы для строительства Запорожского моста, а также участка дороги Львов-Мариуполь.

В то же время, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, сезон дорожных работ 2020 года должен стать рекордным.

Напомним, в Укравтодоре рассказали о планах дорожных работ начиная с весны.