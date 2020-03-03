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Коронавирус в Черновцах: Школы и детсады не будут закрыты на карантин

Коронавирус в Черновцах: Школы и детсады не будут закрыты на карантин
16:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Чиновники говорят, что нет оснований для введения карантина в Черновцах.

В Черновцах в связи с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции не будут объявлять карантин в школах и детсадах.

Об этом сегодня на брифинге сообщил городской голова Алексей Каспрук. По словам должностного лица, сейчас в городе нет оснований вводить карантин.

"Но есть четкое указание - усилить меры по дезинфекции помещений. Завтра со школьниками проведут соответствующий урок по безопасности жизнедеятельности, на котором расскажут, что такое коронавирус, и как себя надо вести", - сказал Каспрук.

Он добавил, что в течение 4-5 марта родителей школьников письменно предупредят о необходимых мерах, которые следует соблюдать.

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"Очень большая просьба к родителям: детей с малейшими признаками ОРВИ не допускать к занятиям в школах и детских садах. Общие правила Всемирной организации здравоохранения для предотвращения распространения инфекции - простые и наиболее действенные: заболел - сиди дома", - сказал городской голова.

Кроме того, по словам Каспрука, в Черновцах усиленно будут дезинфицировать общественный транспорт.

"Завтра ни один троллейбус, ни один автобус не вымытый, не подготовленный и не продезинфицированный на линию не выйдет", - сказал городской голова.

Вместе с тем, в городе готовится печатная продукция с рекомендациями жителям о том, как не инфицироваться коронавирусом.

Как отметил Каспрук, эту продукцию будут распространять в учреждениях, организациях и магазинах Черновцов.

По словам городского головы, весенние утренники в детских садах, приуроченные к Международному женскому дню, также не будут отменять, поскольку дошкольные учебные заведения являются изолированными.

Как сообщалось ранее, 3 марта стало известно о первом лабораторно подтвержденном в Украине случае инфицирования коронавирусом. Его обнаружили в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии.

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По информации Черновицкой ОГА, мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии вместе с женой. В путешествии и при возвращении домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы ОРВИ у него появились 29 февраля. Мужчина госпитализирован в инфекционное отделение областной клинической больницы. Жена инфицированного чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции.

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Черновцы, Коронавирус, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
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