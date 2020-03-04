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Среда, 04.03.2020
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Состояние заболевшего коронавирусом украинца улучшается

Состояние заболевшего коронавирусом украинца улучшается
12:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УНН

Новости Украины:У инфицированного коронавирусом жителя Черновцов улучшилось самочувствие.

Житель Черновцов, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя лучше, в лечении наблюдается положительная динамика, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в соцсети Facebook.

"Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику", - сообщила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.

Коронавирус в Украине: что происходит в Черновцах

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

Его жена, которая также находилась в Италии, а позже – в самоизоляции у себя дома, 3 марта была помещена на обсервацию. Никаких симптомов заболевания у неё не наблюдается.

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Китай, Минздрав, Кабмин, Черновцы, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире.
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