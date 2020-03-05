Новости Украины:Врачи поместили ребенка в специальный бокс и взяли все необходимые анализы.

В Одесской области не подтвердился коронавирус у ребенка, заболевшего после поездки в Италию.

Как сообщалось ранее, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, жителя города Рени, 2005 г. р., госпитализировали в инфекционную больницу Измаила.

Как уточнили в ОГА, этот мальчик неделю находился в Италии, а в Рени был доставлен частным автомобилем. В Измаил его отправили в связи с тем, что в этом городе находится госпитальная (создана в связи с угрозой коронавируса) база для южных районов Одесской области.

"У него была повышенная температура. Ребенка с подозрением на вирус госпитализировали. Врачи поместили его в специальный изолированный бокс, взяли анализы и отправили на исследование в Киев. У пациента диагностирован вируса гриппа "А", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что дополнительные исследования были проведены в вирусологической лаборатории Одессы. Сейчас медики каждый час информируют чиновников ОГА о состоянии пациента. Ребенок обеспечен всеми необходимыми медикаментами и медицинской помощью.

Как сообщалось ранее, 3 марта в Украине подтвержден первый случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Указанный мужчина с 29 февраля находится в областной клинической больнице. Его состояние улучшается. Жена не имеет признаков заболевания и находится под наблюдением врачей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с 5 по 6 марта посетит с рабочей поездкой Полтавскую область.