Власти на Буковине выделили около 4 млн для борьбы с коронавирусом

Новости Украины:В Черновицкой области из резервного фонда выделили 4 млн гривен для принятия мер по коронавирусу.

В Черновицкой области из резервного фонда областного бюджета выделили 4 миллиона гривень для предупреждения распространения коронавируса.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА.

"Из резервного фонда бюджета области выделены 4 миллиона гривень на предупреждение распространения коронавируса на Буковине", - говорится в сообщении.

В ОГА напомнили, что на Буковине официально подтвержден только 1 случай инфицирования коронавирусом. Сейчас больной чувствует себя хорошо.

Как сообщалось ранее, в инфекционном отделении областной клинической больницы находятся еще 5 человек. Они имеют признаки инфекционного заболевания и вернулись из стран, где зафиксированы случаи Covid-19. Анализы этих пациентов отправлены в Киев - в лабораторию Центра общественного здоровья Украины. Кроме того, в области провели учения эпидемиологов и семейных врачей касательно стандартов лечения коронавирусной инфекции.

В Украине подтвердили первый случай Covid-2019 3 марта. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии.