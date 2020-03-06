В Краматорске из-за угрозы коронавируса временно отменили все массовые мероприятия

Новости Украины:Власти в Краматорске для предотвращения распространения вируса были отменены все массовые мероприятия.

В Краматорске Донецкой области с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации и минимизации рисков распространения коронавируса временно отменены все массовые мероприятия.

Об этом 6 марта сообщили в Краматорском городском совете.

"Распоряжением городского головы с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации и минимизации рисков распространения коронавируса в городе и руководствуясь решением временной городской противоэпидемической комиссии по вопросам предотвращения занесения и распространения случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19, принято решение временно ограничить проведение массовых мероприятий на территории Краматорска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ситуация в Краматорске спокойная и вполне контролируема, медицинские учреждения города имеют в наличии необходимые средства индивидуальной защиты и материалы для осуществления диагностических исследований, средства дезинфекции.

Как сообщалось, в Донецкой области в Константиновскую городскую инфекционную больницу накануне была госпитализирована больная женщина - жительница Краматорска, с подозрением на ОРВИ, вызванную коронавирусом, но диагноз не подтвердился.