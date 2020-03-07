В Черновцах женщина распространяла ложные слухи о коронавирусе

Новости Украины:Полиция оштрафовала жительницу Черновцов за распространение ложных слухов о коронавирусе.

Полиция привлекла к ответственности черновчанку за распространение ложных слухов о новом коронавирусе COVID-19.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

Отмечается, что 59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не владея достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации.

"Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - отметили в полиции.

Правоохранители составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Напоминаем, 3 марта в Украине был подтвержден первый случай инфицирования новым коронавирусом - его обнаружили у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Мужчина с 29 февраля находится в областной больнице. Его состояние улучшается.

Жена не имеет признаков заболевания, но впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию. На сегодня в лаборатории Минздрава исследуется еще 10 биологических образцов на наличие новой коронавірусної инфекции.