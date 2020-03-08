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Коронавирус в Черновцах: Спасатели продезинфицировали автовокзалы и автостанции

Коронавирус в Черновцах: Спасатели продезинфицировали автовокзалы и автостанции
10:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Черновицкой области продезинфицировали все автостанции автовокзалы, чтобы не допустить распространения коронавируса.

В Черновицкой области спасатели продезинфицировали все автовокзалы и автостанции с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, в частности, коронавируса. Об этом сообщает  пресс-служба ГСЧС Украины.

"...с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, 7 марта спасатели...провели дезинфекционные мероприятия по обработке дезинфицирующим средством "Санитаб" автовокзалов и автостанций по всей территории Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Черновицкой области подтвержден единственный случай инфицирования коронавирусом в Украине.

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Добавим, что на утро 7 февраля в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины на исследовании по коронавируса было 20 образцов материалов. Среди них исследования 16 образцов было завершено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследования 4 образцов продолжались.

Отметим, что результаты тестов на новый коронавирус у шести госпитализированных буковинцев являются негативными, также не подтверждено COVID-19 у контактных лиц.

Напомним, подозрения на коронавирус у шестерых буковинцев не подтверждены.

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Черновицкая область, Коронавирус, Covid-19.
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