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В Харькове имитировали вспышку коронавируса на специальных учениях

В Харькове имитировали вспышку коронавируса на специальных учениях
15:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Харькове прошли учения по мерам во время коронавирусной вспышки.

Коронавирус продолжает распространяться по миру. В Украине пока зафиксирован лишь один случай заражения. Врачей заранее готовят к возможной вспышке болезни. Специальные учения прошли в больнице №13 в Харькове.

Во время учений сымитировали ситуацию, что в больницу поступил звонок от женщины с подозрением на Covid-19. На вызов съехались представители ГСЧС, дезинфекторы и скорая помощь, пишет 24tv.ua.

У харьковчанки якобы температура и к тому же она только что вернулась из-за границы. Женщину принимали в кабинете с отдельным входом, доступа другим больным нет. В таких ситуациях врач должен действовать оперативно. От правильного диагноза зависит, удастся ли ограничить дальнейшее распространение вируса.

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"Главная задача ставится перед врачом, к которому приходит пациент. Это и правильный сбор анамнеза, и правильность поведения врача с соблюдением всех правил, дезинфекция, для того чтобы он мог прежде всего защитится и сам от вирусной инфекции", – сказала заместитель директора Департамента здравоохранения Елена Головина. Пациентку повезли на обсервацию в областную инфекционную больницу. За ней отправилась спецбригада в защитной одежде. В области подготовили 15 таких бригад

За врачом и медсестрой, принимавших пациентку, наблюдали эпидемиологи. В то же время работали и дезинфекторы. Подобные учения сейчас стартовали в сотнях лечебных учреждений страны. Ведь подозрения в Covid-19 уже были и не подтвердились в Ивано-Франковской и Кировоградской областях.

Как сообщалось, сейчас в Украине зафиксировали лишь один случай заболевания коронавирусом. Его обнаружили у жителя Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии. Сейчас он находится в инфекционном отделении областной клинической больницы.

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Его жена сначала была на самоизоляции. Однако ее отправили на обсервацию в военный госпиталь в Черновцах из-за протестов под ее домом.

Из-за ситуации с коронавирусом на Буковине в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин. А с 6 по 16 марта в области действует запрет на проведение любых массовых мероприятий.

Ограничение массовых мероприятий из-за коронавируса анонсировали также в Сумах, Житомире, Львове и Киеве.

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Все по теме:

Украина, Харьков, Учения, Заболевание, ГСЧС, Коронавирус, Нацполиция, Зражение.
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