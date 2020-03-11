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Коронавирус: в столице госпитализировали пассажира авиарейса Киев-Дубай

Коронавирус: в столице госпитализировали пассажира авиарейса Киев-Дубай
23:11 Ср, 11 Март 2020 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Пассажир авиарейса Дубай-Киев госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Один из пассажиров авиарейса, прилетевшего в среду в Киев из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В только что прилетевшем в Киев самолете из Дубая со 169 людьми был пассажир, госпитализированный с подозрением на коронавирус", - сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером.

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса COVID-19.

В Италии резко выросло число жертв коронавируса

С 12 марта 2020 года в Украине вводится трехнедельный карантин для всех учебных заведений. Соответствующее решение правительство приняло в среду, 11 марта, сообщила пресс служба Министерства образования Украины.

Министерство иностранных дел создало оперативный штаб для координации работы МИД, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты граждан за рубежом и предоставления актуальной информации по распространению Covid-19 в мире.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус.
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