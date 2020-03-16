Коронавирус в Украине: в Одессе 11 человек попросили об изоляции

Новости Украины:В Одессе 11 человек обратились в больницу с просьбой об изоляции из-за возможного коронавируса.

В Одессе изолировали 11 человек из-за возможного заражения коронавирусом.

Об этом стало известно во время заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС.

В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что городскую клиническую инфекционную больницу самостоятельно обратились люди, которые вернулись из-за границы. Труханов утверждает, что они сами попросили их изолировать.

Как уточнила заместитель директора здравоохранения Одесского горсовета Надежда Гончаренко, с вечера пятницы по воскресенье в больницу поступили 11 человек.

"Они изолированы в боксах", - сказала она.

У одного из пациентов обнаружили воспаление легких, но анализы для определения возможного инфицирования коронавирусом у них не брали, так как соответствующая лаборатория в субботу-воскресенье не работает (выходные).

Соответствующие анализы у этих 11 человек взяты только сегодня, 16 марта. Исследования проведут в Киеве.

Сейчас жесткий карантин с 16 марта ввели Львов, Одесса, Запорожье.

С 17 марта закрывают все заведения, кроме продуктовых, аптек и заправок в Николаеве.

В Черновцах вечером 16 марта закроют заведения общественного питания, прекратят работу всех магазинов, которые не торгуют продуктами и предметами первой необходимости, и ограничат работу общественного транспорта.