Коронавирус в Украине: в Одессе 11 человек попросили об изоляции

В Одессе изолировали 11 человек из-за возможного заражения коронавирусом.
Об этом стало известно во время заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС.
В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что городскую клиническую инфекционную больницу самостоятельно обратились люди, которые вернулись из-за границы. Труханов утверждает, что они сами попросили их изолировать.
Как уточнила заместитель директора здравоохранения Одесского горсовета Надежда Гончаренко, с вечера пятницы по воскресенье в больницу поступили 11 человек.
"Они изолированы в боксах", - сказала она.
У одного из пациентов обнаружили воспаление легких, но анализы для определения возможного инфицирования коронавирусом у них не брали, так как соответствующая лаборатория в субботу-воскресенье не работает (выходные).
Соответствующие анализы у этих 11 человек взяты только сегодня, 16 марта. Исследования проведут в Киеве.
Сейчас жесткий карантин с 16 марта ввели Львов, Одесса, Запорожье.
С 17 марта закрывают все заведения, кроме продуктовых, аптек и заправок в Николаеве.
В Черновцах вечером 16 марта закроют заведения общественного питания, прекратят работу всех магазинов, которые не торгуют продуктами и предметами первой необходимости, и ограничат работу общественного транспорта.