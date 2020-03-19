Житель Мариуполя "привез" коронавирус из Египта: в Днецкой ВГА призывают не паниковать

Новости Украины:В Мариуполе подтвердили коронавирус у мужчины, который вернулся из Египта.

В Мариуполе обнаружили первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции у 52-летнего мужчины, который вернулся из Египта.

Об этом поздно вечером 18 марта на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Кириленко.

"Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 на Донетчине. Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта", - написал глава области.

Он отметил, что медики оказывают ему помощь — больницы обеспечены всем необходимым; лица, находившиеся с ним в контактные, обнаружены и находятся под наблюдением.

"Прошу жителей Мариуполя и области сохранять спокойствие и заботиться о гигиене, в том числе и информационной. Доверяйте только официально подтвержденным сообщением", - призвал Кириленко.

Он также заверил, что подробнее о мерах, принимаемых для предотвращения распространения коронавируса в области, сообщат 19 марта на ежедневном брифинге.

Напомним: