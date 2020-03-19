За неделю в Киеве сделали 230 тестов на коронавирус

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса и большим количеством подозрений в Киеве за прошедшие 7 дней сделали уже 230 тестов.

На прошлой неделе жителям столицы было сделано 230 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию.

Об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко в четверг на брифинге.

"В столице за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом. На сегодня в Киеве два подтвержденных случаях, пациенты лечатся, их состояние стабильное. Всего за прошедшую неделю сделано 230 экспресс-тестов киевлянам", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что экспресс-тесты делаются исключительно по рекомендации врача и исключительно в медицинских учреждениях.

Напомним: