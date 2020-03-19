За неделю в Киеве сделали 230 тестов на коронавирус

На прошлой неделе жителям столицы было сделано 230 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию.
Об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко в четверг на брифинге.
"В столице за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом. На сегодня в Киеве два подтвержденных случаях, пациенты лечатся, их состояние стабильное. Всего за прошедшую неделю сделано 230 экспресс-тестов киевлянам", - сказал Кличко.
Он подчеркнул, что экспресс-тесты делаются исключительно по рекомендации врача и исключительно в медицинских учреждениях.
Напомним:
Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками
В Украине 18 марта зарегистрировано два новых случая COVID-19 - в Донецкой и Киевской областях.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
В связи с распространением коронавируса более 30 000 украинских граждан вернулись домой.