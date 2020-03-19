В "Борисполе" и "Жулянах" установят экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

Новости Украины:В киевских аэропортах установят спец-лаборатории для диагностики коронавируса, которые будут выдавать результат уже через пол часа.

В аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" установят экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, которые будут давать результаты тестов уже через 30-40 минут.

Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга.

"Две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, их закупили чтобы установить, как мы и обещали, в аэропорту "Борисполь" и "Жуляны". Эти лаборатории сейчас находятся в 9-й больнице, Александровской больнице. Эти лаборатории позволяют делать тест в течение 30-40 мин с вероятностью 97-99%. Еще 10 таких экспресс-лабораторий Киев приобрел и ожидает в течение двух следующих недель", - сказал мэр.

По его словам, также сегодня было передано медучреждениям 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город.

Они оснащены самым современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких.

Напомним: