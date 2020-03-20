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Пятница, 20.03.2020
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Инфицированная COVID-19 харьковчанка будет проходить лечение в Киеве

Инфицированная COVID-19 харьковчанка будет проходить лечение в Киеве
22:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Зараженная коронавирусом харьковчанка, прилетела с Франции.

Харьковчанка, у которой обнаружили COVID-19, была во Франции, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулась 11 марта из Франции и с того момента до сих пор находится на территории Киевской области. По состоянию на этот час, на территории региона зафиксированных больных коронавирусом не находится", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.

Напоминаем, во Львове зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Андрей Садовый.

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Как сообщилось ранее: 

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Франция, Харьков, Коронавирус, Алексей Кучер.
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