Инфицированная COVID-19 харьковчанка будет проходить лечение в Киеве

Новости Украины:Зараженная коронавирусом харьковчанка, прилетела с Франции.

Харьковчанка, у которой обнаружили COVID-19, была во Франции, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулась 11 марта из Франции и с того момента до сих пор находится на территории Киевской области. По состоянию на этот час, на территории региона зафиксированных больных коронавирусом не находится", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.

Напоминаем, во Львове зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Андрей Садовый.

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