Инфицированная COVID-19 харьковчанка будет проходить лечение в Киеве

Харьковчанка, у которой обнаружили COVID-19, была во Франции, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
"Коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулась 11 марта из Франции и с того момента до сих пор находится на территории Киевской области. По состоянию на этот час, на территории региона зафиксированных больных коронавирусом не находится", - написал Кучер в своем телеграм-канале.
В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.
Напоминаем, во Львове зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Андрей Садовый.
Как сообщилось ранее:
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
В Украине подтверждено еще три случая инфицирования коронавирусом: новый случай зафиксирован в Харьковской и Ивано-Франковской области, сообщает Министерство здравоохранения Украины
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.