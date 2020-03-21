Коронавирус в Украине: Кличко сообщил о новых зараженных в столице

Новости Украины:В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

В Киеве в субботу зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщил мер Киева Виталий Кличко.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин -29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

По словам мэра Киева, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Из десятерых киевлян, инфицированных коронавирусом, 5 человек проходят лечение в Александровской клинической больнице Киева, еще 5 находятся в режиме самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

Напомним: