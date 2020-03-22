Одесситов призывают помочь в борьбе с коронавирусом

Новости Украины:Одесские опорные больницы нуждаются в средствах защиты для борьбы с коронавирусом.

В Одесском оперативном антикризисном штабе борьбы с коронавирусом под руководством главы ОГА Максима Куцего и бизнесмена Андрея Ставницера определили потребности опорных больниц в средствах защиты - и призвали граждан жертвовать на борьбу с COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает сайт штаба "Одесса vs COVID".

"В области всего 176 бригад "скорой помощи". Экстренными бригадами по коронавирус сейчас определены 18. Но исходя из того, что одна машина везет одного пациента, и область у нас длинная, проводится расчет из потребности 50 машин", - отмечает один из членов антикризисного штаба Екатерина Ножевникова.

В частности, необходимы "четыре костюма всутки на 50 машин на 30 дней - 6 тысяч костюмов. Цена сейчас 400-500 грн... Сумма 2 млн 700 тыс. грн. Перчатки (50 тысяч) уже заказаны, респираторы - 12 тысяч - в месяц. На покупку респираторов нужно собрать еще 1 млн 200 тыс. грн", - говорится в сообщении.

А в целом в месяц, по расчетам членов антикризисного штаба, понадобится 422,5 млн грн.

По данным сопредседателя антикризисного штаба Андрея Ставницера, "суточная потребность одной опорной больницы в средствах защиты: 250 респираторов, 200 костюмов биозащиты, 312 дорогих и сложных респираторов FF2 или FF3, которыми можно пользоваться по 12 часов, бахилы, халаты, очки тысячами".

Ставницер акцентировал, что Одесса уже выделила на борьбу с коронавирусом 120 млн грн, а область пока отстает.

"Поэтому 10,20,50 грн. Сколько сможете. Нас много. Мы обязательно справимся", - написала Ножевникова.

Напоминаем, с понедельника, 23 марта, в Одессе отменяют бесплатный проезд для всех льготных категорий пассажиров в общественном транспорте.