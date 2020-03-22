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Коронавирус в Украине: Во Львовской области проверяют более 20 человек

Коронавирус в Украине: Во Львовской области проверяют более 20 человек
11:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во Львовской области в период с 17:00 21 марта по 8:00 22 марта с подозрением на коронавирус госпитализирован еще 21 пациент.

С 17:00 21 марта по 08:00 22 марта во Львовской области зафиксирован 21 пациент с подозрением на заражение коронавирусом, сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации со ссылкой на данные главного внештатного специалиста департамента здравоохранения ЛОГА Наталью Тимко.

"Пациенты из Львова, Дрогобычского, Стрийского, Каменка-Бугского районов Львовской области, а также из Тернопольской и Ровенской областей", – цитирут пресс-служба Тимко.

По ее данным, всего в областной инфекционной больнице находятся на лечении 53 человека с подозрением на коронавирус. Их состояние – средней тяжести или близкое к удовлетворительному, одна пациентка находится в палате интенсивной терапии.

На амбулаторном лечении находятся 30 человек. За все время из больницы выписали 11 человек, а всего с подозрением на COVID- 19 в больницу обратились 94 человека.

У одного человека позитивный результат теста на коронавирус, ожидаются результаты контрольного тестирования.

Напомним: 

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Львовская область, Коронавирус, Covid-19.
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