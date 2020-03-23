Коронавирус в Черкасской области: стало известно о состоянии первого больного

Новости Украины:Первый зараженный коронавирусом в Черкасской области в удовлетворительном состоянии, он находится под постоянным наблюдением врачей.

В Черкасской области пациент, заболевший COVID-2019, находится в удовлетворительном состоянии. На данный момент его семья также находится под наблюдением медиков. Об этом сообщает Facebook председателя Черкасской ОГА Романа Боднара.

"Есть лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-2019 в Черкасской области. Пациент в удовлетворительном состоянии, находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с отработанным алгоритмом Минздрава. Семья пациента также под наблюдением медиков", - говорится в сообщении Боднара.

Также отмечается, что в области действует оперативный штаб. Все профильные службы задействованы и работают 24/7.

Добавим, в Черкасской области 22 марта зафиксировали первого больного с коронавирусом в регионе.

Как сообщалось , глава Минздрава Илья Емец заявил, что в Украине рассчитан худший сценарий развития событий в связи с распространением коронавируса, он сравним с ситуацией в Италии.

Напомним: