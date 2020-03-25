Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал о новых заболевших

Новости Украины:В Киеве диагностированы 3 новых случая коронавируса.

В Киеве диагностированы 3 новых случая коронавируса COVID-19 , сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня вечером мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое заболевших киевлян - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ", - написал Кличко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Общее количество заболевших COVID-19 в Киеве составляет 31 человек.

""Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца", - подытожил Кличко.

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